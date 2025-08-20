Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГУР.
Что известно о новых дронах России?
ГУР в разделе "Компоненты у оружия" портала War&Sanctions публикует 3D-модель, составляющие и компоненты нового БПЛА, который Россия активно применяет на разных направлениях фронта.
Новый российский БПЛА / Фото ГУР
Россия применяет новый БпЛА с LTE-связью и возможностью удаленного управления... Он может использоваться как разведывательный или ударный дрон, а также как ложная цель для перегрузки украинской ПВО,
– говорят в разведке.
Эта модификация оборудована камерой и двумя LTE-модемами, которые позволяют передавать видео в реальном времени или в записи через мобильные базовые станции, а также получать команды для корректировки курса.
В разведке рассказали, что в ударной версии камера (при условии изменения угла обзора) и удаленное управление могут использоваться для наведения на цель оператором по принципу FPV.
"Конструктивно беспилотник имеет фюзеляж типа "дельта-крыло", подобный Shahed-131 (герань-1), но несколько меньше. Навигация осуществляется помехозащищенной системой спутникового позиционирования с четырьмя патч-антеннами и китайскими модулями Allystar", – рассказали детали в ГУР.
Там добавили, что двигатель DLE установлен в носовой части фюзеляжа, что делает БпЛА наиболее похожим на барражирующий боеприпас "Италмас" производства российской Zala group.
Российские разработки
По состоянию на 15 июня Россия имеет на вооружении более 1950 стратегических ракет различного типа, среди которых баллистические, крылатые ракеты и гиперзвуковые "Кинжалы".
По данным разведки, по состоянию на 15 июня в России было более 6 тысяч ударных БпЛА типа "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпия-А1" и более 6 тысяч имитаторов ("Гербера").
К слову, специалисты ГУР МО Украины получили закрытую внутреннюю документацию о новейшей подводной лодке России – атомной субмарине стратегического назначения К-555 "Князь Пожарский" проекта 955А "Борей-а".