Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Что известно о новейшей атомной лодке России?

Так, в распоряжении разведки оказались такие документы об атомной субмарине стратегического назначения К-555 "Князь Пожарский" проекта 955А "Борей-а":

поименные списки личного состава экипажа подводной лодки, включая данные о должностях, квалификации и уровне физической подготовки;

боевые инструкции для экипажа;

боевая схема корабля, схемы систем обеспечения живучести и организационной структуры экипажа;

предписания экипажа в каютах и кубриках, инструкции по передаче раненых и грузов, порядок действий во время буксировки и другие должностные инструкции;

инженерная документация, в частности акт исследования деформированного радиобуя с указанием членов комиссии и предприятий, участвовавших в исследовании.

Кроме того, ГУР получили выписку из книги корабельных расписаний "Пожарского", которая регулирует ежедневную боевую и повседневную работу судна.

Подводные лодки проекта 955А "Борей-а" – один из ключевых элементов так называемой ядерной триады кремля. Субмарины имеют 16 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30", каждая из которых может нести до 10 боевых блоков,

– сообщило Главное управление разведки.

Важно, что "Князь Пожарский" стал частью 31 дивизии подводных лодок Северного флота России только 24 июля 2025 года. Базируется он в Гаджиево, Мурманская область. Принимал судно на боевое дежурство лично Путин.

Украинская разведка объясняет: полученная документация позволяет выявить особенности и технические ограничения не только "Князя Пожарского", но и других субмарин проекта 955А.

Документы "Князя Пожарского", которые получила Украина / фото ГУР

Кстати, недавно стратегическая база россиян "Рыбальский" в Камчатке получила повреждения в результате цунами. Там размещены большинство подводных лодок Тихоокеанского флота России, в частности атомные субмарины.