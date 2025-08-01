Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Смотрите также Россия сворачивает программу обновления флота из-за войны в Украине

Какие повреждения получила российская база?

Во время цунами волны атаковали базу "Рыбальский", расположенную в заливе Авача. Этот объект является домом для большинства подводных лодок Тихоокеанского флота России, в частности для атомных субмарин Borei и Delta классов.

В спутниковых снимках от 17 июля видно один поврежденный пирс с буксиром, плавающий у изогнутой части, вероятно, для проведения первичного ремонта.

Спутниковые снимки базы "Рыбальский" до и после землетрясения: фото The Telegraph

На кадрах видно, как один из причалов оказался искривленным, вероятно оторвавшись с креплений. Впрочем, подводные лодки в этот момент не были пришвартованы рядом.

По данным экспертов, такой инфраструктурный ущерб не имеет серьезного военного значения, но вызывает беспокойство относительно уязвимости базы из-за сейсмических рисков. Аналитики подчеркнули, что в результате цунами не было признаков повреждения подводного флота, однако причал остался под "ужасным углом", что усложнит швартовку судов или подводных лодок. В то же время активность на базе вряд ли значительно пострадает.

Известно, что цунами накрыло всю восточную часть Камчатки. Видео, которые распространили в сети из других районов, показывают волны до 5 метров, особенно в порту "Северо-Курильск", что удален от эпицентра вдвое больше, чем Авача.