Про це розповідає 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

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Яких пошкоджень зазнала російська база?

Під час цунамі хвилі атакували базу "Рибальський", що розташована в затоці Авача. Цей об'єкт є домівкою для більшості підводних човнів Тихоокеанського флоту Росії, зокрема для атомних субмарин Borei та Delta класів.

У супутникових знімках від 17 липня видно один пошкоджений пірс із буксиром, що плаває біля вигнутої частини, ймовірно, для проведення первинного ремонту.

Супутникові знімки бази "Рибальський" до та після землетрусу: фото The Telegraph

На кадрах видно, як один із причалів виявився викривленим, ймовірно відірвавшись із кріплень. Втім, підводні човни у цей момент не були пришвартовані поруч.

За даними експертів, така інфраструктурна шкода не має серйозного військового значення, але викликає занепокоєння щодо вразливості бази через сейсмічні ризики. Аналітики підкреслили, що внаслідок цунамі Не було ознак пошкодження підводного флоту, проте причал залишився під "жахливим кутом", що ускладнить швартування суден або підводних човнів. Водночас активність на базі навряд значно постраждає.

Відомо, що цунамі накрило всю східну частину Камчатки. Відео, які поширили в мережі з інших районів, показують хвилі до 5 метрів, особливо в порту "Сєверо-Курильськ", що віддалений від епіцентру удвічі більше, ніж Авача.