По состоянию на 15 июня 2025 года она имеет на вооружении более 1950 стратегических ракет различного типа, среди которых баллистические, крылатые ракеты и гиперзвуковые "Кинжалы". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Сколько ракет и дронов имеет Россия

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины говорят, что основные запасы ракет России включают:

до 500 баллистических ракет 9М723 "Искандер-М";

до 300 крылатых ракет 9М728/9М729 "Искандер-К";

до 260 крылатых ракет Х-101, которые запускают бомбардировщики Ту-95 и Ту-160;

до 280 крылатых ракет Х-22/Х-32 с бомбардировщиков Ту-22М3;

более 400 крылатых ракет 3М-14 "Калибр";

до 150 гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" на истребителях МиГ-31К;

до 60 баллистических ракет KN-23 северокорейского производства.

Заметим, что по отдельным позициям России удалось нарастить объемы производства ракет на 10 – 20%. По данным ГУР, Россия производит до 195 ракет ежемесячно, а именно:

до 60 ракет "Искандер-М";

до 20 "Искандер-К";

до 60 "Х-101";

до 10 модернизированных Х-32;

до 30 "Калибров";

до 15 "Кинжалов".

Кроме этого, Москва обладает тысячами ударных беспилотников типа Shahed-136 и их имитаторов. По данным разведки, по состоянию на 15 июня в России было более 6 тысяч ударных БпЛА типа "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпия-А1" и более 6 тысяч имитаторов ("Гербера").

По оценке ГУР, Россия способна производить до 170 таких дронов в сутки. До конца этого года она планирует нарастить производство до 190 единиц беспилотников в день.

Отметим, что россияне также выпускают все больше бронетехники. Однако достаточно экономно используют ее на поле боя. Сейчас наблюдается наращивание производства танков Т-90М.