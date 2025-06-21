Сейчас наблюдается наращивание Россией производства танков Т-90М. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Как много танков Т-90М производит Россия

В ISW отмечают, что грузинская разведывательная организация Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила 20 июня со ссылкой на "надежный аналитический источник", что ежегодный объем производства танков Т-90М в России составлял примерно 280 танков Т-90М по состоянию на 2024 год.

CIT говорит, что Москва предпринимает системные усилия для увеличения их производства с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В организации добавляют, что страна-агрессор смогла на мощностях основного производителя танков "Уралвагонзавода" выпустить от 60 до 70 новых танков Т-90М в 2022 году, от 140 до 180 – в 2023 году и от 250 до 300 – в 2024 году.

CIT отмечает, что сейчас Россия использует меньше танков и бронетехники на поле боя в Украине. В связи с этим потери российской бронетехники снижаются с конца 2024 года.

Вследствие этого, вероятно, Россия сможет поддерживать свой текущий уровень бронетехники в течение по крайней мере еще нескольких лет, но при условии, что темпы производства и потерь танков останутся на текущем уровне.

Важным средством для достижения такого равновесия ISW считает то, что россияне не только наращивают производство танков, но и экономно используют их на поле боя. Теперь оккупанты все чаще применяют для штурмов мотоциклы, квадроциклы и другие гражданские транспортные средства.

Заметим, что украинские воины неоднократно уничтожали российские танки. В частности, ранее они ликвидировали вражескую технику в районе Тернов, что в Донецкой области. Сообщалось, что Т-90М взрывались так же легко, как и старые российские танки.