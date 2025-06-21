Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях вчера наши воины отбили 38 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, противник нанес 10 авиационных ударов, сбросив 21 управляемую бомбу, а также совершил 207 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 15 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Зеленого, Глубокого, Каменки, Фиголевки и Волчанска.

Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении агрессор безуспешно атаковал 3 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи Степной Новоселовки и Голубовки.

На Лиманском направлении за сутки произошло 14 атак захватнических войск. Силы обороны отбили штурмовые действия вблизи населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Редкодуб и в направлениях Карповки и Глущенково.

На Северском направлении, в сторону Григорьевки и Ивано-Дарьевки, противник 7 раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано 7 боестолкновений в сторону Белой Горы, Предтечиного и Ступочек.

На Торецком направлении вражеские силы совершили 20 атак в районах Торецка, Белой Горы, Дилиевки, Щербиновки и в сторону Яблоновки.

Противник атаковал в районе Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении Силы обороны остановили 53 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Мирноград, Новониколаевка, Муравка, Ореховое, Алексеевка, Удачное, Надеевка, Серебряное, и в направлениях Владимировки, Новопавловки, Новоподгородного.

ВСУ остановили наступательные действий врага на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении агрессор 15 раз атаковал наши позиции в районах Одрадного, Богатыря, Веселого, Федоровки, Свободного Поля и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении ВСУ отбили одно наступательное действие врага вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки противника в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну атаку оккупантов в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.