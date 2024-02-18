Уничтожение вражеской техники произошло в районе Тернов, что в Донецкой области. В материале отмечается, что Т-90м "взрывались так же легко, как и старые российские танки".

Читайте также Зеленский пообещал негативно удивить Россию: в Минобороны сделали первый шаг

Как прошел бой

Как пишет издание, штурмовая группа оккупационной армии России, вероятно, из состава 3-го армейского корпуса, атаковала украинский гарнизон в 65 милях к северу от Авдеевки. Группа состояла минимум из 6 танков Т-80бвм и Т-90м, минимум 4 боевых машин, в частности БМП-2, а также из термобарической ракетной установки ТОС-1.

В материале отмечается, что на бумаге это была мощная сила. Однако в реальности штурм остановился в 2 милях к юго-востоку от Тернов. Вражеская техника оказалась под ударами дронов 60-й и 63-й механизированных бригад.

Некоторым россиянам удалось выжить. Эти оккупанты отступили и оставили по меньшей мере 6 танков, среди которых было 4 Т-90м. Также они бросили 4 боевые машины. Наши воины уничтожили ТОС-1.

Как никогда очевидно, что Украина побеждает в войне на истощение. Несмотря на то, что республиканцы в Конгрессе США продолжают блокировать американскую помощь Украине, включая крайне необходимую амуницию,

– пишет издание.

В материале отмечается, что бой в Тернах демонстрирует, во что обходится России ее так называемая "победа" в Авдеевке.

Что говорят эксперты о Т-90м

Недавно представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения военной техники Генштаба ВСУ Андрей Рудик в интервью "Мы-Украина" высказался относительно танков Т-90м. Он заявил, что россияне врут, когда заявляют, что Т-90М якобы является новым и собранным с нуля танком.

По его словам, Т-90м – это глубокая модернизация Т-72Б3. Как пояснил Рудик, оккупанты берут эти танки и модернизируют их, вставляя электронику вместе с микроэлектроникой иностранного происхождения и тепловизионные устройства. Также россияне усиливают броню и форсируют двигатель. Однако технологически Т-90м мало чем отличается от старого танка 80-х годов.