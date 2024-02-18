Знищення ворожої техніки відбулося у районі Тернів, що на Донеччині. У матеріалі наголошується, що Т-90м "вибухали так само легко, як і старі російські танки".

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Як пройшов бій

Як пише видання, штурмова група окупаційної армії Росії, ймовірно, зі складу 3-го армійського корпусу, атакувала український гарнізон в 65 милях на північ від Авдіївки. Група складалася щонайменше з 6 танків Т-80бвм та Т-90м, щонайменше 4 бойових машин, зокрема БМП-2, а також з термобаричної ракетної установки ТОС-1.

У матеріалі зауважується, що на папері це була потужна сила. Однак у реальності штурм зупинився за 2 милі на південний схід від Тернів. Ворожа техніка опинилася під ударами дронів 60-ї та 63-ї механізованих бригад.

Деяким росіянам вдалося вижити. Ці окупанти відступили та залишили щонайменше 6 танків, серед яких було 4 Т-90м. Також вони кинули 4 бойові машини. Наші воїни знищили ТОС-1.

Як ніколи очевидно, що Україна перемагає у війні на виснаження. Попри те, що республіканці в Конгресі США продовжують блокувати американську допомогу Україні, включно з вкрай необхідною амуніцією,

– пише видання.

У матеріалі зазначається, що бій у Тернах демонструє, у що обходиться Росії її так звана "перемога" в Авдіївці.

Що кажуть експерти про Т-90м

Нещодавно представник Центру досліджень трофейного і перспективного озброєння військової техніки Генштабу ЗСУ Андрій Рудик в інтерв'ю "Ми-Україна" висловився щодо танків Т-90м. Він заявив, що росіяни брешуть, коли заявляють, що Т-90М нібито є новим та зібраним з нуля танком.

За його словами,Т-90м – це глибока модернізація Т-72Б3. Як пояснив Рудик, окупанти беруть ці танки та модернізують їх, вставляючи електроніку разом із мікроелектронікою іноземного походження та тепловізійні пристрої. Також росіяни посилюють броню та форсують двигун. Однак технологічно Т-90м мало чим відрізняється від старого танку 80-х років.