Відповідну заяву президент зробив на Мюнхенській конференції. Він також додав, що Україна продовжує розвивати виробництво дронів та систем РЕБ, передає 24 Канал.

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"Україна негативно здивує Росію"

Володимир Зеленський пояснив, що для просування українських захисників вперед необхідно мати потужний захист неба. Для цього Україна розвиває власне виробництво, що є паралельним шляхом, поки партнери надають допомогу.

Ми почали розвивати виробництво дронів. Ми, я впевнений, в позитиві для нас і в негативі для Росії, здивуємо їх цього року дронними системами, системами РЕБ. Це наші вітчизняні технології. Авжеж, це паралельний шлях, поки ми очікуємо допомогу партнерів,

– заявив Зеленський.

Зеленський про те, як Україна здивує Росію: дивіться відео

Президент додав, що ще на початку повномасштабного вторгнення на Мюнхенській безпековій конференції порушував питання систем ППО та далекобійної зброї.

"Я з цього починав два роки тому, на Мюнхенській конференції, що нам треба діяти трошки швидше і звертати увагу на меседжі України, яка має велику практику війни. Тому дуже важливо, я підкреслюю це з перших днів війни, розблокувати небо. Ми почали отримувати, і вдячні партнерам, системи ППО – Patriot, NASAMS, IRIS-T. Їх дуже мало, щоб швидко просуватися вперед. Але рішення дуже просте – там, де знаходилися системи ППО, поверталися люди, підіймали економіку того чи іншого міста, місто було в принципі захищене... І там, де з'являлися відповідні системи ППО, одразу Росія відходила, відступала, бо вона втрачала літаки. Останній такий приклад – знищено 12 літаків", – розповів Зеленський.

Він також повідомив, що у 2024 році Україна очікує від партерів нових систем ППО та далекобійної зброї, адже ворог значно переважає Україну. До прикладу, у ЗСУ на озброєнні артилерія до 20 кілометрів, коли в окупантів – до 40 кілометрів.

Офіційно стартувала коаліція дронів

У Міністерстві оборони України повідомили, що вже зробили перший крок, аби здивувати Росію. Так, офіційно стартувала коаліція дронів у межах роботи Контактної групи з питань оборони України. Рустем Умєров вже підписав відповідний лист про наміри й висловив вдячність співлідерам коаліції – Латвії та Великій Британії – за цю важливу ініціативу.

Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво та поставки БпЛА значно розширюють можливості Збройних Сил України,

– заявив Умєров.

Відомо, що окрім Латвії, Великої Британії та України до Коаліції вже приєднались Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.