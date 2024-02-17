Володимир Зеленський готовий відвідати позиції українських військових разом із Трампом, аби показати йому правду. Про це президент України розповів під час Мюнхенської конференції 17 лютого, інформує 24 Канал.

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Зеленський запросив Трампа на фронт

За словами українського лідера, він публічно запрошує Дональда Трампа до України. Однак усе залежить від бажання колишнього президента США.

Якщо у нас буде розмова про те, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати тим, хто приймає рішення, як виглядає справжня війна. Не війна в Instagram, а справжня війна,

– зазначив Володимир Зеленський.

Він також додав, що наша країна готова до цього, бо всі кандидати та представники обох партій повинні знати, що відбувається в Україні. Президент України також висловив вдячність за двопартійну підтримку.

Як зазначив Зеленський, Україна завжди хоче, аби вони знали правду про те, як триває перебіг цієї війни.

Раніше Дональд Трамп заявив, що в разі своєї перемоги на президентських виборах США допоможе "швидко" завершити війну в Україні. Виступаючи в штаті Айова, він сказав, що здатний домовитися з Владіміром Путіним, оскільки у них "гарні взаємини".

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