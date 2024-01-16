Трамп заявив, що "добре ладнає з Владіміром Путіним", і залучить Володимира Зеленського. Відповідну заяву політик зробив після перемоги на республіканських праймериз у Айові.

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Чергова заява Трампа про війну

Дональд Трамп після лідерства на перших республіканських кокусах у штаті Айова 16 січня видав чергову цинічну заяву щодо України. Він заявив, що здатний домовитися з Владіміром Путіним, оскільки вони "гарно ладнають"

Ми дуже добре ладнаємо. Це добре, а не погано. Якби фальшиві новини стали справжніми т чесними новинами, 90% наших проблем у цій країні було б вирішено… Ситуація з Україною настільки жахлива... І ми збираємося вирішити це, ми збираємося вирішити це дуже швидко,

– зазначив політик.

Також він очікує, що у разі його перемоги він швидко залучить обох президентів – України та Росії, до переговорів.

Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю Зеленського, я можу залучити його, ми вирішимо це дуже швидко.

– заявив Трамп.

Наприкінці Дональд Трамп додав, що війни в Україні "ніколи не повинно було статися".

Варто додати! Раніше Трамп заявляв, що він би посадив Путіна й лідера України Володимира Зеленського за стіл переговорів. Що більше, Трамп впевнений, що йому б вдалося досягнути угоди. Водночас він заявляв, що Росія "має право залишити собі більшу частину того, що вона заробила" – тобто мова про окуповані українські території.

Дональд Трамп, вибори та Україна