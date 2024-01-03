Очільник МЗС України переконаний, що Трамп – це людина, з якою можна працювати. Його перемога на виборах не є катастрофічною для України.
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Трамп – не загроза
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що хвилюватись за перемогу Трампа на президентських виборах не треба – потрібно завжди працювати. З будь-якої ситуації необхідно витискати користь для країни, або повертати ситуацію так, щоб ця користь з'являлася.
Дмитро Кулеба зазначає, що Дональд Трамп наразі сприймається через призму вчинків, своєї репутації і фраз. Однак за свого президентства він вперше продав Україні американську зброю – Джавеліни. Окрім цього Трамп розпочав програму безкоштовної передачі Україні перших військово-морських суден, катерів типу Island і Mark-6, а також воював з Північним потоком-2.
Ані тоді велика угода була неможлива, ані зараз, ані в майбутньому. Коли знову про це почнуть писати – забудьте, неможливо, не буде жодних великих угод між Путіним і будь-ким,
– зазначив Кулеба.
Він додав, що Трамп – це людина, з якою можна працювати, просто потрібно це вміти. Його політика відрізнятиметься від політики Байдена. Є дуже багато "якщо", але Україна не повинна нічого боятися – ні виборів, ні чинних чи майбутніх політиків.
Участь Трампа у виборах
- Верховний суд штату Колорадо заборонив Дональду Трампу брати участь у виборах президента США у 2024 році. Там послалися на 14 правку у Конституції США, яка забороняє учасникам заколотів обіймати найвищі державні посади. Мовиться про штурм Капітолія США, який відбувся 6 січня 2021 року.
- Згодом подібне рішення ухвалив й інший штат – Мен, також згідно з тією ж поправкою. Важливо, що ці заборони створюють додатковий тиск на Верховний суд США – він матиме остаточно визначити, чи може Трамп брати участь у виборах. Однак він доволі консервативний, тому справу можуть відмовитися розглядати.
- Судовий процес проти Трампа великою мірою визначатиме його перспективи на майбутніх виборах. Важливо, що наразі немає жодних акцій протесту проти рішень судів – проти не виступають навіть колеги експрезидента по республіканській партії.