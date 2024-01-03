Очільник МЗС України переконаний, що Трамп – це людина, з якою можна працювати. Його перемога на виборах не є катастрофічною для України.

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Трамп – не загроза

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що хвилюватись за перемогу Трампа на президентських виборах не треба – потрібно завжди працювати. З будь-якої ситуації необхідно витискати користь для країни, або повертати ситуацію так, щоб ця користь з'являлася.

Дмитро Кулеба зазначає, що Дональд Трамп наразі сприймається через призму вчинків, своєї репутації і фраз. Однак за свого президентства він вперше продав Україні американську зброю – Джавеліни. Окрім цього Трамп розпочав програму безкоштовної передачі Україні перших військово-морських суден, катерів типу Island і Mark-6, а також воював з Північним потоком-2.

Ані тоді велика угода була неможлива, ані зараз, ані в майбутньому. Коли знову про це почнуть писати – забудьте, неможливо, не буде жодних великих угод між Путіним і будь-ким,

– зазначив Кулеба.

Він додав, що Трамп – це людина, з якою можна працювати, просто потрібно це вміти. Його політика відрізнятиметься від політики Байдена. Є дуже багато "якщо", але Україна не повинна нічого боятися – ні виборів, ні чинних чи майбутніх політиків.

Участь Трампа у виборах