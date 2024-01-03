Глава МИД Украины убежден, что Трамп – это человек, с которым можно работать. Его победа на выборах не является катастрофической для Украины.
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Трамп – не угроза
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что волноваться за победу Трампа на президентских выборах не нужно – нужно всегда работать. Из любой ситуации необходимо выжимать пользу для страны или возвращать ситуацию так, чтобы эта польза появлялась.
Дмитрий Кулеба отмечает, что Дональд Трамп сейчас воспринимается через призму поступков, своей репутации и фраз. Однако при своем президентстве он впервые продал Украине американское оружие – Джавелины. Кроме этого, Трамп начал программу бесплатной передачи Украине первых военно-морских судов, катеров типа Island и Mark-6, а также воевал с Северным потоком-2.
Ни тогда большая сделка была невозможна ни сейчас, ни в будущем. Когда снова об этом начнут писать – забудьте, невозможно, не будет никаких больших соглашений между Путиным и кем-либо,
– отметил Кулеба.
Он добавил, что Трамп – это человек, с которым можно работать, просто нужно это уметь. Его политика будет отличаться от политики Байдена. Есть очень много "если", но Украина не должна ничего бояться – ни выборов, ни действующих или будущих политиков.
Участие Трампа в выборах
- Верховный суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в выборах президента США в 2024 году. Там сослались на 14 правку в Конституции США, запрещающую участникам мятежей занимать самые высокие государственные должности. Речь идет о штурме Капитолия США, который состоялся 6 января 2021 года.
- Впоследствии подобное решение принял и другой штат – Мэн, также согласно той же поправке. Важно, что эти запреты оказывают дополнительное давление на Верховный суд США – он будет окончательно определить, может Трамп участвовать в выборах. Однако он достаточно консервативен, поэтому дело может отказаться рассматривать.
- Судебный процесс против Трампа во многом будет определять его перспективы на предстоящих выборах. Важно, что нет никаких акций протеста против решений судов – против не выступают даже коллеги экс-президента по республиканской партии.