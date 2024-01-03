Глава МИД Украины убежден, что Трамп – это человек, с которым можно работать. Его победа на выборах не является катастрофической для Украины.

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Трамп – не угроза

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что волноваться за победу Трампа на президентских выборах не нужно – нужно всегда работать. Из любой ситуации необходимо выжимать пользу для страны или возвращать ситуацию так, чтобы эта польза появлялась.

Дмитрий Кулеба отмечает, что Дональд Трамп сейчас воспринимается через призму поступков, своей репутации и фраз. Однако при своем президентстве он впервые продал Украине американское оружие – Джавелины. Кроме этого, Трамп начал программу бесплатной передачи Украине первых военно-морских судов, катеров типа Island и Mark-6, а также воевал с Северным потоком-2.

Ни тогда большая сделка была невозможна ни сейчас, ни в будущем. Когда снова об этом начнут писать – забудьте, невозможно, не будет никаких больших соглашений между Путиным и кем-либо,

– отметил Кулеба.

Он добавил, что Трамп – это человек, с которым можно работать, просто нужно это уметь. Его политика будет отличаться от политики Байдена. Есть очень много "если", но Украина не должна ничего бояться – ни выборов, ни действующих или будущих политиков.

Участие Трампа в выборах