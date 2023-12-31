Судебные процессы против Трампа имеют перспективу, потому что он несет угрозы для стабильности США. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

Смотрите также Карма 14 поправки XIX века: сможет ли Трамп принять участие в выборах президента США 2024

"Судебные процессы относительно Трампа имеют перспективу. То, что сегодня власти США используют именно этот инструмент как давление на того, кто несет угрозу стабильности США, это, я думаю, правильно. Это не является нарушением демократии. Это признание очевидных угроз", – сказал аналитик.

"Вряд ли будет участвовать в выборах"

Валерий Клочок отметил, что важно принимать такие решения, чтобы в США не возникла ситуация, как в некоторых европейских странах, где к власти пришли пророссийские политики. Ведь они проводят политику, которая несет угрозы.

Сейчас нет крупных акций протеста против таких решений относительно Трампа. Раздаются только заявления отдельных людей. Однако даже среди республиканцев есть люди, настроенные против Трампа, ведь он создал кризис в партии.

Не думаю, что они будут выступать за то, чтобы устраивать публичные демонстрации, акции протеста в его поддержку. Поэтому у меня большие сомнения в том, что Трамп вообще будет участвовать в выборах. Я уже не говорю о том, что ему будет запрещено занимать пост президента,

– считает он.

С другой стороны, раздается мнение, что Верховный суд США примет решение в пользу Трампа. Такое развитие событий исключать не стоит, однако судебный процесс против Трампа будет во многом определять его перспективы на предстоящих выборах.

Судебные процессы против Трампа: главное