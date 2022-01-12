Джо Байден снова высказался по поводу штурма Капитолия. Это произошло, когда американский лидер выступал в Антанте.

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Попытка госпереворота – Байден о штурме Капитолия

Жестокая банда, которую поддерживал и вдохновлял бывший президент (Дональд Трамп – 24 канал) 6 января 2021 года стремилась с помощью насилия получить то, что он (Трамп – 24 канал) потерял на выборах,

– подчеркнул Байден.

Действующий президент США добавил, что тогда была попытка "навязать свободу банды, отбросить свободные и справедливые выборы и впервые в американской истории остановить мирный переход власти".

"Поэтому мы и собрались здесь – чтобы выступить против сил в Америке, которые ценят власть выше принципов, сил, предпринявших попытку переворота", – продолжил Байден.

Он отметил, что следует противодействовать тем, кто совершил переворот против законной воли американского народа, посеяв сомнения, придумывая обвинения в фальсификации.

Также политик заявил, что в начале 2021 года произошла попытка "украсть у народа выборы 2020 года". "Они потерпели неудачу, но ни в победе демократии, ни в ее будущем уверенности не было", – подытожил Байден.

Напомним, 6 января 2021 года сторонники Трампа организовали акцию протеста вблизи Капитолия.

Штурм Капитолия: что известно

Поклонники Дональда Трампа 6 января начали врываться внутрь здания Капитолия. Все потому, что в этот день Конгресс США должен был объявить официальные результаты американских выборов президента. Протестующие разбивали окна, разводили небольшие пожары, срывали со стен картины и разрушали мебель.

В результате беспорядков в Вашингтоне умерли 5 человек.

В Конгрессе после этого заговорили об импичменте Дональда Трампа. Соответствующую процедуру запустили, но не завершили.

Основным фигурантам вынесли приговоры. В частности, известному в тот день "шаману" конспирологического движения QAnon дали 3,5 года тюрьмы, а Полу Ходжкинсу – 8 месяцев.



Штурм Капитолия США / Инфографика 24 канала

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