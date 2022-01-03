Соответствующую информацию обнародовала Лиз Чейни, которая является заместительницей главы специального комитета Палаты представителей Конгресса США. Последний расследует штурм Капитолия.

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Иванка Трамп просила отца остановить насилие

У нас есть свидетельства из первых уст, что его дочь Иванка заходила по крайней мере дважды, чтобы попросить его прекратить это насилие,

– заявила Лиз Чейни изданию ABC News.

Более того, глава комитета Бенни Томпсон сказал, что имеет "важные показания" относительно того, что Белому дому "приказали сделать хоть что-то".

Что касается того, верит ли Томпсон в преступные действия Трампа, объяснил: "Мы не знаем... Если будет что-то, что, по нашему мнению, требовало бы направления в Министерство юстиции, мы это сделаем".

Кстати, в комитете также заявили, что проверят все и предоставят отчет по событиям 6 января 2021 года в Капитолии.

Кратко о штурме Капитолия 6 января 2021 года

Штурм Капитолия начался 6 января 2021 года сторонниками Дональда Трампа.

Это происходило в день, когда Конгресс США должен был объявить официальные результаты американских выборов президента. В частности на выборах тогда победил оппонент Трампа Джо Байден.

Между тем 6 января люди били стекла, домали мебель, разжигали огонь и срывали картины со стен Капитолия. В результате беспорядков были жертвы – погибли 5 человек.

Основным фигурантам вынесли приговоры. В частности известному в тот день "шаману" конспирологического движения QAnon дали 3,5 года тюрьмы, а Полу Ходжкинсу – 8 месяцев.

Предполагают, что подстрекал мятеж сам Дональд Трамп. Однако последний подал в суд против комитета Палаты представителей Конгресса США из-за расследования попытки захвата Капитолия и Национального архива.

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