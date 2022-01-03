Соответствующую информацию обнародовала Лиз Чейни, которая является заместительницей главы специального комитета Палаты представителей Конгресса США. Последний расследует штурм Капитолия.

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Иванка Трамп просила отца остановить насилие

У нас есть свидетельства из первых уст, что его дочь Иванка заходила по крайней мере дважды, чтобы попросить его прекратить это насилие,
заявила Лиз Чейни изданию ABC News.

Более того, глава комитета Бенни Томпсон сказал, что имеет "важные показания" относительно того, что Белому дому "приказали сделать хоть что-то".

Что касается того, верит ли Томпсон в преступные действия Трампа, объяснил: "Мы не знаем... Если будет что-то, что, по нашему мнению, требовало бы направления в Министерство юстиции, мы это сделаем".

Кстати, в комитете также заявили, что проверят все и предоставят отчет по событиям 6 января 2021 года в Капитолии.

Кратко о штурме Капитолия 6 января 2021 года

  • Штурм Капитолия начался 6 января 2021 года сторонниками Дональда Трампа.
  • Это происходило в день, когда Конгресс США должен был объявить официальные результаты американских выборов президента. В частности на выборах тогда победил оппонент Трампа Джо Байден.
  • Между тем 6 января люди били стекла, домали мебель, разжигали огонь и срывали картины со стен Капитолия. В результате беспорядков были жертвы – погибли 5 человек.
  • Основным фигурантам вынесли приговоры. В частности известному в тот день "шаману" конспирологического движения QAnon дали 3,5 года тюрьмы, а Полу Ходжкинсу – 8 месяцев.
  • Предполагают, что подстрекал мятеж сам Дональд Трамп. Однако последний подал в суд против комитета Палаты представителей Конгресса США из-за расследования попытки захвата Капитолия и Национального архива.

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