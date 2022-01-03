Відповідну інформацію оприлюднила Ліз Чейні, яка є заступником голови Спеціального комітет палати представників Конгресу США. Останній розслідує штурм Капітолію.

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Ми маємо свідчення з перших вуст, що його дочка Іванка заходила принаймні двічі, щоб попросити його припинити це насильство,

– заявила Ліз Чейні виданню ABC News.

Ба більше, голова комітету Бенні Томпсон сказав, що має "важливі свідчення" щодо того, що Білому дому "наказали зробити хоч щось".

Щодо того, чи вірить Томпсон у злочинні дії Трампа, пояснив: "Ми не знаємо... Якщо буде щось, що, на нашу думку, вимагало б спрямування до Міністерства юстиції, ми це зробимо".

До речі, у комітеті також заявили, що перевірять все й нададуть звіт щодо подій 6 січня 2021 року в Капітолії.

Коротко про штурм Капітолію 6 січня 2021 року

Штурм Капітолію почався 6 січня 2021 року прихильниками Дональда Трампа.

Це відбувалось у день, коли Конгрес США мав оголосити офіційні результати американських виборів президента. Зокрема на виборах тоді переміг опонент Трампа Джо Байден.

Натомість 6 січня люди били вікна, руйнували меблі, розпалювали вогонь та зривали картини зі стін Капітолію. Через заворушення були жертви – загинули 5 людей.

Основним фігурантам винесли вироки. Зокрема відомому у той день "шаману" конспірологічного руху QAnon дали 3,5 роки в'язниці, а Полу Ходжкінсу – 8 місяців.

Припускають, що підбурював заколот сам Дональд Трамп. Проте останній подав до суду проти комітету палати представників Конгресу США через розслідування спроби захоплення Капітолію та Національного архіву.

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