Через суд Дональд Трамп намагається зберегти в таємниці записи свого президентства, вимагаючи привілеїв виконавчої влади.

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Позов Трампа

Позов від Трампа – це спроба заблокувати роботу комітету палати представників, який розслідує сутички 6 січня 2021 року в будівлі Капітолію.

Адміністрація чинного президента Джо Байдена відмовилася відстоювати права виконавчої влади на перший транш записів президентства Трампа, а він у цей же час виступає проти публікації близько 40 документів.

У позові Дональд Трамп стверджує, що запит документів "безпрецедентний за своєю широтою та обсягом, а також буцімто не пов'язаний з будь-якою законною законодавчою метою".

Штурм Капітолію