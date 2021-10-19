Через суд Дональд Трамп намагається зберегти в таємниці записи свого президентства, вимагаючи привілеїв виконавчої влади.
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Позов Трампа
Позов від Трампа – це спроба заблокувати роботу комітету палати представників, який розслідує сутички 6 січня 2021 року в будівлі Капітолію.
Адміністрація чинного президента Джо Байдена відмовилася відстоювати права виконавчої влади на перший транш записів президентства Трампа, а він у цей же час виступає проти публікації близько 40 документів.
У позові Дональд Трамп стверджує, що запит документів "безпрецедентний за своєю широтою та обсягом, а також буцімто не пов'язаний з будь-якою законною законодавчою метою".
Штурм Капітолію
- Прихильники Трампа 6 січня 2021 року штурмували Капітолій. Тоді там проходило засідання Сенату, де Джо Байдена мали оголосити переможцем президентських виборів.
- Трамп закликав людей боротися за його перемогу, тому політика звинуватили у підбурюванні населення до заколоту.
- Засідання довелося перервати, а людей оперативно евакуювали з будівлі.
- Загалом жертвами штурму стали 5 людей: 4 прихильників Трампа та 1 поліцейський. Однак пізніше ще 4 правоохоронці, які брали участь в придушенні заворушень, вкоротили собі віку.