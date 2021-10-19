Через суд Дональд Трамп пытается сохранить в тайне записи своего президентства, требуя привилегий исполнительной власти.
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Иск Трампа
Иск от Трампа – это попытка заблокировать работу комитета палаты представителей, который расследует схватки 6 января 2021 в здании Капитолия.
Администрация действующего президента Джо Байдена отказалась отстаивать права исполнительной власти на первый транш записей президентства Трампа, а он в это же время выступает против публикации около 40 документов.
В иске Дональд Трамп утверждает, что запрос документов "беспрецедентный по своей широте и объему, а также якобы не связан с любой законной законодательной целью".
Штурм Капитолия
- Сторонники Трампа 6 января 2021 года штурмовали Капитолий. Тогда там проходило заседание Сената, где Джо Байдена должны были объявить победителем президентских выборов.
- Трамп призвал людей бороться за его победу, поэтому политика обвинили в подстрекательстве населения к мятежу.
- Заседание пришлось прервать, а людей оперативно эвакуировали из здания.
- Всего жертвами штурма стали 5 человек: 4 сторонников Трампа и 1 полицейский. Однако позже еще 4 правоохранителей, участвовавших в подавлении беспорядков, покончили жизнь самоубийством.