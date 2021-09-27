Журналісти зі Сполучених Штатів Америки довідалися про щонайменше одну людину, яка одночасно була активним учасником штурму Капітолія й інформатором ФБР. Та, за її словами, штурм відбувався спонтанно.

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ЗМІ дізналися про інформатора ФБР серед учасників штурму Капітолія

Американські ЗМІ довідалися, що член ультраправого угруповання "Горді хлопці", яке брало активну участь у нападі на Капітолій, надсилав текстові повідомлення куратору у ФБР просто під час атаки.

У журналістів є відео, яке зафіксувало інформатора ФБР: він пройшовся від пам’ятника Вашингтону до Капітолія і сказав своєму куратору, що прихильники Трампа входять до будівлі.

Утім, також він писав і розповідав, що його група не мала конкретних планів щодо нападу на Капітолій й тим більше щодо зриву виборів.

З іншого боку, чи можна вважати версію подій, викладену інформатором, правдивою – незрозуміло. Власне, інформатор міг і не знати сам достеменно, був у керівництва атаки план, чи вони дійсно діяли спонтанно.

Наразі ж слідство намагається встановити, чи була у всій тій ситуації навколо 6 січня 2021 року у Вашингтоні якась змова. Особливо з урахуванням того, що для ФБР, як стверджують журналісти, напад на Капітолій несподіванкою не був.

У ФБР, власне, все це не коментують – адже традиційно проти публічності своїх джерел та методів.

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Найголовніше, що слід знати про штурм Капітолія / Інфографіка 24 каналу