Відповідні запити щодо збереження листів конгресменів вже розіслали по телекомунікаційних компаніях і звернулися до адміністрації соцмереж.

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Комітет з розслідування штурму Капітолію повідомив про "кілька сотень" людей, які могли знати про штурм. Записи телефонних дзвінків можуть пролити світло на спілкування між республіканцями-членами Конгресу та колишнім очільником Білого Дому Дональдом Трампом.

Зауважимо, що раніше Трамп взяв на себе деяку відповідальність за події в Капітолії 6 січня. Зокрема, він визнав, що підбурював до безладів своїх прихильників.

Штурм Капітолію: головне

Що відомо про заворушення у Вашингтоні 6 січня / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про заворушення у Вашингтоні 6 січня / Інфографіка 24 каналу