Відповідні запити щодо збереження листів конгресменів вже розіслали по телекомунікаційних компаніях і звернулися до адміністрації соцмереж.

Важливо Суд виправдав поліцейського, який під час заворушень у Вашингтоні застрелив ветеранку ВПС

Комітет з розслідування штурму Капітолію повідомив про "кілька сотень" людей, які могли знати про штурм. Записи телефонних дзвінків можуть пролити світло на спілкування між республіканцями-членами Конгресу та колишнім очільником Білого Дому Дональдом Трампом.

Зауважимо, що раніше Трамп взяв на себе деяку відповідальність за події в Капітолії 6 січня. Зокрема, він визнав, що підбурював до безладів своїх прихильників.

Штурм Капітолію: головне

Прихильники Трампа штурмували Капітолій 6 січня 2021 року. Того дня Джо Байдена під час засідання Сенату мали оголосити переможцем президентських виборів у США у 2020 році.

Водночас Трамп закликав людей боротися за його перемогу. Згодом політика звинуватили у підбурюванні населення до заколоту.

Після початку штурму засідання довелося перервати. Людей оперативно евакуювали з будівлі.

Загалом жертвами штурму стали 5 людей: 4 прихильників Трампа та 1 поліцейський. Однак пізніше ще 4 правоохоронці, які брали участь в придушенні заворушень, вкоротили собі віку.



Що відомо про заворушення у Вашингтоні 6 січня / Інфографіка 24 каналу