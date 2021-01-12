Президент США Дональд Трамп взяв на себе деяку відповідальність за події в Капітолії 6 січня. Зокрема, він визнав, що підбурював до безладів своїх прихильників.

Трамп визнав провину за події в Капітолії: деталі

Відповідну заяву зробив лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті на селекторній нараді Республіканської партії. Парламентар є одним із найближчих соратників Трампа. Про це повідомляє Politico з посиланням на обізнані джерела.

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За словами Маккарті, президент Трамп несе деяку провину за смертоносні заворушення в Капітолії та взяв на себе деяку відповідальність. Політик також закликав Трампа зателефонувати обраному президенту Джо Байдену та привітати його з перемогою.

Що цьому передувало

Неред зустріччю Маккарті відправив лист своїм колегам-республіканцям, в якому заявив, що виступає проти імпічменту.

Натомість він запропонував низку інших варіантів, зацікавленість в реалізації яких висловили деякі члени Республіканської партії. Серед таких пропозицій – резолюція, яка засуджує Трампа, і створення комісії з розслідування нападу на Капітолій.

На підтримку резолюції про засудження виступив республіканець Том Рід. Він зауважив, що президент повинен відповідати за свої дії. Але імпічмент не є відповіддю.

Рід також повідомив, що частина республіканців збирається представити 11 січня резолюцію з осудом Трампа. За його словами, Палата представників повинна ще й розглянути альтернативи, які могли б дозволити Конгресу заборонити Трампу займати федеральну посаду в майбутньому.

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