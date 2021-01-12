Президент США Дональд Трамп взял на себя некоторую ответственность за события в Капитолии 6 января. В частности, он признал, что подстрекал к беспорядкам своих сторонников.

Трамп признал вину за события в Капитолии: детали

Соответствующее заявление сделал лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти на селекторном совещании Республиканской партии. Парламентарий является одним из ближайших соратников Трампа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

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По словам Маккарти, президент Трамп несет некоторую вину за смертельные беспорядки в Капитолии и взял на себя некоторую ответственность. Политик также призвал Трампа позвонить избранному президенту Джо Байдену и поздравить его с победой.

Что этому предшествовало

Перед встречей Маккарти отправил письмо своим коллегам-республиканцам, в котором заявил, что выступает против импичмента.



Вместо этого он предложил ряд других вариантов, заинтересованность в которых высказали некоторые члены Республиканской партии. Среди таких предложений – осуждающая Трампа резолюция и создание комиссии по расследованию нападения на Капитолий.



В поддержку резолюции об осуждении выступил республиканец Том Рид. Он отметил, что президент должен отвечать за свои действия. Но импичмент не является ответом.



Рид также сообщил, что часть республиканцев собирается представить 11 января резолюцию с осуждением Трампа. По его словам, Палата представителей должна еще и рассмотреть альтернативы, которые могли бы позволить Конгрессу запретить Трампу занимать федеральную должность в будущем.

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