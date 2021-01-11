Демократы собрали необходимые голоса для начала процедуры импичмента Трампа: детали
В Палате представителей США демократы собрали необходимое количество голосов для объявления импичмента Дональду Трампу. Все из-за подстрекательства действующего президента к протестам в Вашингтоне.
Соответствующую резолюцию уже подписали 218 демократов. Об этом сообщает Politico.
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В то же время спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отметила, что вынесет резолюцию об импичменте уже в течение этой недели.
Впрочем, это произойдет, если Трамп не уйдет в отставку или вице-президент Майк Пенс не инициирует другие процессы для отстранения действующего президента от должности.
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Что этому предшествовало: коротко
- Сторонники Дональда Трампа 6 января 2021 года прорывались в здание Капитолия. В этот день Конгресс США должен был объявить официальные результаты президентских выборов в США.
- Протестующие разбивали окна, разводили небольшие пожары, срывали со стен картины и рушили мебель.
- Из-за стрельбы одна из митингующих умерла. Также тогда ранили нескольких полицейских. Всего беспорядки унесли жизни 5 человек.
- После этих событий в Конгрессе заговорили об импичменте Дональда Трампа.
Беспорядки в Вашингтоне: что следует помнить / Инфографика 24 канала
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