В Палате представителей США демократы собрали необходимое количество голосов для объявления импичмента Дональду Трампу. Все из-за подстрекательства действующего президента к протестам в Вашингтоне.

Соответствующую резолюцию уже подписали 218 демократов. Об этом сообщает Politico.

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В то же время спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отметила, что вынесет резолюцию об импичменте уже в течение этой недели.

Впрочем, это произойдет, если Трамп не уйдет в отставку или вице-президент Майк Пенс не инициирует другие процессы для отстранения действующего президента от должности.

Обратите внимание! Палата представителей США 11 января 2021 года обнародовала текст резолюции по импичменту президента Дональда Трампа. В ней политика обвинили в подстрекательстве к мятежу. Подробнее об этом – читайте здесь.

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Что этому предшествовало: коротко

Сторонники Дональда Трампа 6 января 2021 года прорывались в здание Капитолия. В этот день Конгресс США должен был объявить официальные результаты президентских выборов в США.

Протестующие разбивали окна, разводили небольшие пожары, срывали со стен картины и рушили мебель.

Из-за стрельбы одна из митингующих умерла. Также тогда ранили нескольких полицейских. Всего беспорядки унесли жизни 5 человек.

После этих событий в Конгрессе заговорили об импичменте Дональда Трампа .



Беспорядки в Вашингтоне: что следует помнить / Инфографика 24 канала