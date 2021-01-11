Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала президента США Дональда Трампа "служанкой" Путина. Также она заверила, что Трамп подстрекал людей к насилию, а потому против него необходимо возбудить уголовное дело.

Хакерские атаки со стороны России

Пелоси также сказала, что Трамп не принимает никаких мер относительно хакерской атаки на американские учреждения со стороны России. Об этом она сказала в интервью CBS.

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"Я не знаю, что у россиян есть в отношении президента Трампа – частное, политическое или финансовое. Я не знаю, что это, но нет другого объяснения, почему этот президент Соединенных Штатов такая "служанка Путина", – отметила Пелоси.

Пелоси: Трамп – опасный президент

Пелоси также назвала Трампа "ненормальным, расстроенным и опасным президентом Соединенных Штатов".

Осталось всего несколько дней до... Мы сможем от него защититься, но он сделал что-то настолько серьезное, что против него должно быть возбуждено уголовное дело,

– заверила Пелоси.

По ее словам, Трамп – виновен в подстрекательстве к восстанию, а потому должен заплатить за это цену.

► Новое выдвижение Трампа в президенты

Как отметила Пелоси, она выступает за импичмент Трампа, так как в случае безнаказанности он может снова выдвигать себя на пост президента. Она добавила, что президентские выборы сопровождались "ложью Трампа, его искажениями, его иллюзией, что он победил на этих выборах безоговорочно".

Импичмент Трампа: что известно