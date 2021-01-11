Спікер палати представників США Ненсі Пелосі назвала президента США Дональда Трампа "служницею" Путіна. Також вона запевнила, що Трамп підбурював людей до насильства, а тому проти нього необхідно порушити кримінальну справу.

Хакерські атаки з боку Росії

Пелосі також сказала, що Трамп не вживає жодних заходів щодо хакерської атаки на американські установи з боку Росії. Про це вона сказала в інтерв'ю CBS.

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"Я не знаю, що у росіян є щодо президента Трампа – приватне, політичне чи фінансове. Я не знаю, що це, але немає іншого пояснення, чому цей президент Сполучених Штатів така "служниця Путіна", – зауважила Пелосі.

Пелосі: Трамп – небезпечний президент

Пелосі також назвала Трампа "ненормальним, засмученим і небезпечним президентом Сполучених Штатів".

Залишилося всього кілька днів до... Ми зможемо від нього захиститися, але він зробив щось настільки серйозне, що проти нього має бути порушено кримінальну справу,

– запевнила Пелосі.

За її словами, Трамп – винен у підбурюванні до повстання, а тому повинен заплатити за це ціну.

► Нове висунення Трампа у президенти

Як зазначила Пелосі, вона виступає за імпічмент Трампа, адже у разі безкарності він може знову висувати себе на посаду президента. Вона додала, що президентські вибори супроводжувалися "брехнею Трампа, його спотвореннями, його ілюзією, що він переміг на цих виборах беззастережно".

Імпічмент Трампа: що відомо