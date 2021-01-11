У Палаті представників США демократи зібрали необхідну кількість голосів для оголошення імпічменту Дональду Трампу. Усе через підбурювання чинного президента до протестів у Вашингтоні.

Відповідну резолюцію вже підписали 218 демократів. Про це повідомляє Politico.

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Водночас спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі зазначила, що винесе резолюцію про імпічмент вже протягом цього тижня.

Втім, це станеться, якщо Трамп не піде у відставку або віцепрезидент Майк Пенс не ініціює інші процеси для усунення чинного президента з посади.

Зверніть увагу! Палата представників США 11 січня 2021 року оприлюднила текст резолюції щодо імпічменту президента Дональда Трампа. У ній політика звинуватили у підбурювані до заколоту. Детальніше про це – читайте тут.

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Що цьому передувало: коротко

Прихильники Дональда Трампа 6 січня 2021 року проривалися у будівлю Капітолію. У цей день Конгрес США мав оголосити офіційні результати президентських виборів у США.

Протестувальники розбивали вікна, розводили невеликі пожежі, зривали зі стін картини та руйнували меблі.

Через стрілянину одна з мітингувальниць померла. Також тоді поранили кількох поліціянтів. Загалом заворушення забрали життя 5 людей.

Після цих подій у Конгресі заговорили про імпічмент Дональда Трампа.



Заворушення у Вашингтоні: що слід пам'ятати / Інфографіка 24 каналу