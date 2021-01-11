Коли у США можуть запустити процедуру імпічменту Трампа: ймовірна дата
Палата представників США ймовірно голосуватиме за питання про імпічмент чинного президента Дональда Трампа вже найближчим часом. Зокрема, це може відбутися 13 січня 2021 року.
Є великі шанси, що нижня палата Конгресу схвалить запуск процедури імпічменту. Про це заявив очільник регламентного комітету Палати представників Джим Макговерн, повідомляє U.S. News & World Report.
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За його словами, у цій ситуації потрібно діяти серйозно та виважено. Також Макговерн сподівається, що голосування таки відбудеться 13 січня.
Водночас Макговерн припустив, що республіканці заперечуватимуть прийняття резолюціїї, яка вимагає застосування 25-ї поправки до Конституції для зміщення Трампа. У такому разі Комітет повинен буде через 24 години повторно винести статті імпічменту на голосування.
Те, що зробив цей президент, безсовісно, і його потрібно притягнути до відповідальності,
– наголосив він.
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Що цьому передувало: коротко
- Прихильники Дональда Трампа 6 січня 2021 року прийшли під будівлю Капітолію та почали прориватися всередину. У цей день Конгрес США мав оголосити офіційні результати американських виборів президента.
- Протестувальники розбивали вікна, розводили невеликі пожежі, зривали зі стін картини та руйнували меблі.
- Через стрілянину одна із мітингувальниць зазнала поранення та померла. Також тоді поранили кількох поліцейських. Загалом заворушення забрали життя 5 людей.
- Після заворушень у Конгресі заговорили про імпічмент Дональда Трампа.
- Спікерка Палати представників Пелосі закликала віцепрезидента Майка Пенса застосувати 25-у поправку.
Заворушення у Вашингтоні: що слід пам'ятати / Інфографіка 24 каналу
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