Палата представників США ймовірно голосуватиме за питання про імпічмент чинного президента Дональда Трампа вже найближчим часом. Зокрема, це може відбутися 13 січня 2021 року.

Є великі шанси, що нижня палата Конгресу схвалить запуск процедури імпічменту. Про це заявив очільник регламентного комітету Палати представників Джим Макговерн, повідомляє U.S. News & World Report.

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За його словами, у цій ситуації потрібно діяти серйозно та виважено. Також Макговерн сподівається, що голосування таки відбудеться 13 січня.

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Водночас Макговерн припустив, що республіканці заперечуватимуть прийняття резолюціїї, яка вимагає застосування 25-ї поправки до Конституції для зміщення Трампа. У такому разі Комітет повинен буде через 24 години повторно винести статті імпічменту на голосування.

Те, що зробив цей президент, безсовісно, і його потрібно притягнути до відповідальності,

– наголосив він.

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Що цьому передувало: коротко

Прихильники Дональда Трампа 6 січня 2021 року прийшли під будівлю Капітолію та почали прориватися всередину. У цей день Конгрес США мав оголосити офіційні результати американських виборів президента.

Протестувальники розбивали вікна, розводили невеликі пожежі, зривали зі стін картини та руйнували меблі.

Через стрілянину одна із мітингувальниць зазнала поранення та померла. Також тоді поранили кількох поліцейських. Загалом заворушення забрали життя 5 людей.

Після заворушень у Конгресі заговорили про імпічмент Дональда Трампа.

Спікерка Палати представників Пелосі закликала віцепрезидента Майка Пенса застосувати 25-у поправку.



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