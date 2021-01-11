Палата представителей США вероятно будет голосовать за вопрос об импичменте действующего президента Дональда Трампа в ближайшее время. В частности, это может произойти 13 января 2021 года.

Есть большие шансы, что нижняя палата Конгресса одобрит запуск процедуры импичмента. Об этом заявил глава регламентного комитета Палаты представителей Джим Макговерн, сообщает U.S. News & World Report.

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По его словам, в этой ситуации нужно действовать серьезно и взвешенно. Также Макговерн надеется, что голосование таки состоится 13 января.

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В то же время Макговерн предположил, что республиканцы будут возражать принятию резолюциии, которая требует применения 25-й поправки к Конституции для смещения Трампа. В таком случае Комитет должен будет через 24 часа повторно вынести статьи импичмента на голосование.

То, что сделал этот президент, бессовестно, и его нужно привлечь к ответственности,

– подчеркнул он.

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Что этому предшествовало: коротко

Сторонники Дональда Трампа 6 января 2021 года пришли под здание Капитолия и начали прорываться внутрь. В этот день Конгресс США должен был объявить официальные результаты американских выборов президента.

Протестующие разбивали окна, разводили небольшие пожары, срывали со стен картины и разрушали мебель.

Из-за стрельбы одна из митингующих получила ранения и умерла. Также тогда ранили нескольких полицейских. В общем беспорядки унесли жизни 5 человек.

После беспорядков в Конгрессе заговорили об импичменте Дональда Трампа.

Спикер Палаты представителей Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса применить двадцать пятую поправку.



Беспорядки в Вашингтоне: что следует помнить / Инфографика 24 канала