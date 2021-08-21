Імені правоохоронця не розкривають. Чоловіка повністю виправдали за результатами службового розслідування.

Зауважте У США вкоротив собі віку четвертий поліцейський, що був свідком штурму Капітолію

Родичі Беббіт раніше повідомляли, що вимагатимуть через суд відшкодування у розмірі 10 мільйонів доларів. Усе тому, що правоохоронець начебто не попередив жінку, перш ніж відкрити вогонь.

Загибель Ешлі Беббіт

Жителька Сан-Дієго – Ешлі Беббіт – стала однією з жертв під час штурму Капітолію. Правоохоронець вистрілив у ветеранку, коли вона намагалася вибити двері до будівлі Конгресу.

Медики боролися за життя 35-річної Беббіт. Однак поранення виявилося несумісним з життям: куля влучила ветеранці у шию. Невдовзі жінка померла у лікарні.

В армії США Беббіт прослужила 14 років. Вона була палкою прихильницею Трампа. Зокрема, на її сторінці у фейсбуці було багато дописів на підтримку політика.

Штурм Капітолію: головне

Прихильники Трампа штурмували Капітолій 6 січня 2021 року. Того дня Джо Байдена під час засідання Сенату мали оголосити переможцем президентських виборів у США у 2020 році.

Водночас Трамп закликав людей боротися за його перемогу. Згодом політика звинуватили у підбурюванні населення до заколоту.

Після початку штурму засідання довелося перервати. Людей оперативно евакуювали з будівлі.

На місце події оперативно прибули правоохоронці.

Загалом жертвами штурму стали 5 людей: 4 прихильників Трампа та 1 поліцейський.

Зауважте! До серпня 2021 року 4 правоохоронців, які намагалися забезпечити порядок під час штурму Капітолію, наклали на себе руки.