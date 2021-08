Правоохоронці просять людей утриматися від прогулянок поблизу Бібліотеки. На місце події вже прибула поліція.

Наразі фахівці намагаються встановити, чи є підозрілий предмет вибухівкою. Окрім того, їх цікавить питання наявності детонатора у вантажівці.

Журналіст Джим Шиутто повідомив, що правоохоронці відправляють свою людину для переговорів з чоловіком, який перебуває у вантажівці. Деталі наразі не розголошують.

У Білому домі повідомили, що стежать за ситуацією.

Бібліотека Конгресу розташована у районі Капітолію. Саме там 6 січня 2021 року спалахнули заворушення, які забрали життя 5 людей.

Заворушення у Капітолії: головне

Заворушення у Капітолії спалахнули 6 січня – у день, коли під час засідання Сенату Джо Байдена мали оголосити президентом США. Тоді прихильники Дональда Трампа, який програв вибори у 2020 році, штурмували будівлю.

Жертвами трагедії стали 5 людей. Серед них – 4 шанувальників Трампа та 1 поліцейський.

Згодом Трампа звинуватили у підбурюванні населення до заколоту. Напередодні політик закликав людей боротися за його перемогу. Лише коли оприлюднили трагічні наслідки штурму, Трамп попросив людей "з миром йти додому".

До серпня 2021 року 4 правоохоронців, які були свідками штурму, наклали на себе руки.

Публікація U.S. Capitol Police:

The USCP is responding to a suspicious vehicle near the Library of Congress.

Please stay away from this area and follow this account for the latest information.

This is an ongoing investigation.

We are monitoring this situation closely and will update this account as we get information we can release.

MEDIA ALERT: This is an active bomb threat investigation. The staging area for journalists covering this situation is at Constitution and First Street, NW for your safety.

Please continue to avoid the area around the Library of Congress.

We are still working this investigation.

We will update you all as soon as we have information we can release to the public.