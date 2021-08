Правоохранители просят людей воздержаться от прогулок вблизи библиотеки. На место происшествия уже прибыла полиция.

Сейчас специалисты пытаются установить, является ли подозрительный предмет взрывчаткой. Кроме того, их интересует вопрос наличия детонатора в грузовике.

Журналист Джим Шиутто сообщил, что правоохранители отправляют своего человека для переговоров с мужчиной, который находится в грузовике. Детали пока не разглашают.

В Белом доме сообщили, что следят за ситуацией.

Библиотека Конгресса расположена в районе Капитолия. Именно там 6 января 2021 года вспыхнули беспорядки, которые унесли жизни 5 человек.

Беспорядки в Капитолии: главное

Беспорядки в Капитолии вспыхнули 6 января – в день, когда во время заседания Сената Джо Байдена должны были объявить президентом США. Тогда сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы в 2020 году, штурмовали здание.

Жертвами трагедии стали 5 человек. Среди них – 4 сторонников Трампа и 1 полицейский.

Впоследствии Трампа обвинили в подстрекательстве населения к мятежу. Накануне политик призвал людей бороться за его победу. Лишь когда обнародовали трагические последствия штурма, Трамп попросил людей "с миром идти домой".

К августу 2021 года 4 правоохранителей, которые были свидетелями штурма, покончили с собой.

Публикация U.S. Capitol Police:

The USCP is responding to a suspicious vehicle near the Library of Congress.

Please stay away from this area and follow this account for the latest information.

This is an ongoing investigation.

We are monitoring this situation closely and will update this account as we get information we can release.

MEDIA ALERT: This is an active bomb threat investigation. The staging area for journalists covering this situation is at Constitution and First Street, NW for your safety.

Please continue to avoid the area around the Library of Congress.

We are still working this investigation.

We will update you all as soon as we have information we can release to the public.