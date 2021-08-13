Кроме того, известно о по меньшей мере 2 пострадавших. Деталей об их самочувствии пока не раскрывают.
Заметьте От мощности оторвало канализационный люк: видео момента взрыва автобуса в Воронеже
Трагедия произошла на территории города Вах в провинции Пенджаб. Взрыв прогремел на одном из объектов оборонно-промышленного концерна "Пакистанские оружейные заводы".
Военные источники сообщили на условиях анонимности, что во время штабелирования и передачи чувствительных материалов нередко случаются небольшие взрывы, однако сегодняшний взрыв был мощным,
– говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, взрывная волна была настолько мощной, что дома вблизи концерна остались без оконного стекла.
Сейчас ситуацию удалось стабилизировать.
Взрывы в мире: последние новости
- В Воронеже (Россия) 12 августа взорвался автобус с пассажирами. По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв газового оборудования. В то же время водитель автобуса заявил, что никаких газовых баллонов в транспорте не было.
- В Донецкой области 31 июля произошел взрыв на шахте. По данным спасателей, эпицентр взрыва был в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров.