Окрім того, відомо про щонайменше 2 постраждали. Деталей про їхнє самопочуття наразі не розкривають.
Зауважте Від потужності відірвало каналізаційний люк: відео моменту вибуху автобуса у Воронежі
Трагедія сталася на території міста Вах у провінції Пенджаб. Вибух пролунав на одному з об'єктів оборонно-промислового концерну "Пакистанські збройові заводи".
Військові джерела повідомили на умовах анонімності, що під час штабелювання і передачі чутливих матеріалів нерідко трапляються невеликі вибухи, однак сьогоднішній вибух був потужним,
– мовиться у повідомленні.
За даними місцевих ЗМІ, вибухова хвиля була настільки потужною, що будинки поблизу концерту залишилися без віконного скла.
Наразі ситуацію вдалося стабілізувати.
Вибухи у світі: останні новини
- У Воронежі (Росія) 12 серпня вибухнув автобус з пасажирами. За попередніми даними, причиною трагедії став вибух газового обладнання. Водночас водій автобуса заявив, що жодних газових балонів у транспорті не було.
- У Донецькій області 31 липня стався вибух на шахті. За даними рятувальників, епіцентр вибуху був у північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 метрів.