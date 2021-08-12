Постраждалому відірвало ноги

Попередня причина трагедії – вибух газового обладнання. Однак водій автобуса запевняє, що у нього немає ніяких газових балонів.

Читайте також Вибух гранати у Кривому Розі: постраждали 3 поліцейських, а підривник втратив ногу

Заступник керівника Центру медицини катастроф розповів, що внаслідок вибуху постраждали 14 людей. Телеграм-канал "Протесты в мире" пише, що 2 з них перебувають у важкому стані. За попередніми даними, одного потерпілому відірвало ноги.

Загалом в автобусі було близько 30 пасажирів.

Чую, вибух. Дивлюся – автобус раптово рознесло. Купа людей кажуть: "Ми оглухли, ми оглухли". Нічого не чули. Дрібні осколки долетіли аж до протилежної зупинки,

– розповів очевидець.

Дивіться відео з місця вибуху автобуса у Воронежі:

У Воронежі раптово вибухнув автобус з пасажирами: відео

"Не розумів, що сталося", – водій

За словами водія, вибух трапився, коли автобус почав виїжджати з зупинки.

Вибух, скло, дим. Я не розумію, що сталося. Люди помагали іншим виходити з автобуса,

– розповів керманич.

Водій розповів про момент вибуху: відео

На місце вибуху приїхали експерти-криміналісти ФСБ. Уламки автобуса досліджують на сліди вибухових речовин, пише телеграм-канал Baza