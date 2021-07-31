Інформація про надзвичайну подію надійшла близько 06:10. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
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Вибух стався приблизно о 05:12 у північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 метрів,
– зазначили рятувальники.
За попередніми даними, внаслідок вибуху постраждали 10 гірників.
- Їх оперативно госпіталізовали до Центральної районної лікарні Покровська
Причини інциденту встановлюють
У ДСНС додають, що причини та обставини інциденту встановлюються.
- На місці події працює 1 відділення воєнізованого гірничо-рятувального загону.
- Для збору інформації залучено 1 одиницю особового складу та 1 одиницю техніки.
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