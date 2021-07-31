Пожежа у гуртожитку

Вогонь виник у кімнаті на 5 поверсі будівлі ввечері 30 липня близько 21:20. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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У місті Івано-Франківськ 30 липня о 21:21 в кімнаті на п'ятому поверсі дев'ятиповерхового гуртожитку Національного медичного університету виникла пожежа,

– йдеться у повідомленні.

На місце події прибули рятувальники, яким вдалося ліквідувати загоряння на площі 20 квадратних метрів о 21:57. Жертв і постраждалих немає.

Співробітники ДСНС вивели на свіже повітря 88 студентів.

До гасіння вогню у гуртожитку було залучено 42 одиниці особового складу та 10 одиниць техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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