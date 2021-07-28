Трагедія сталась поблизу села Шепарівці Коломийського району. Літак упав близько 13:40 28 липня.

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Літак впав на житловий будинок

Повітряне судно зачепило приватний житловий будинок. Будівля спалахнула. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій кажуть, смертельне падіння забрало життя 4 людей. Усі вони перебували в літаку

До гасіння вогню залучили 10 рятувальників та 3 одиниці техніки. Вже за 20 хвилин з полум'ям вдалось впоратись.

Літак упав прямо на житловий будинок / Фото ДСНС

Дивіться відео з місця події:

Раніше на Миколаївщині розбився вертоліт

Зазначимо, що на Миколаївщині вранці 17 липня розбився вертоліт. Трагедія сталась біля села Зайве, загинули пілот та його помічник. Після падіння повітряне судно загорілось.