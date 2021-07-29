Пресслужба Об'єднаної єврейської громади України оприлюднила імена загиблих. Раніше також повідомили, що усі вони – хасиди.

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Жертвами катастрофи на Івано-Франківщині стали:

Амрам Фромовіц (США)

Герш Вайс (Велика Британія)

Еліезер Бріль (США).

За даними ЗМІ, усім хасидам було по 20 років.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним і друзям загиблих.

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