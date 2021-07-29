Пресс-служба Объединенной еврейской общины Украины обнародовала имена погибших. Ранее также сообщили, что все они – хасиды.

Заметьте Появились случайно снятые кадры падения самолета с Игорем Табанюком на Ивано-Франковщине: видео

Жертвами катастрофы на Ивано-Франковщине стали:

Амрам Фромовиц (США)

Герш Вайс (Великобритания)

Элиэзер Бриль (США).

По данным СМИ, всем хасидам было по 20 лет.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и друзьям погибших.

Трагедия на Ивано-Франковщине: главное