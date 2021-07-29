Все погибшие пассажиры прибыли на отдых из США. Причины катастрофы, унесшей четыре жизни, устанавливают.
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За штурвалом был профессиональный пилот
За штурвалом самолета был пилот-профессионал Игорь Табанюк. По словам очевидцев, до падения воздушное судно выполняло работу высшего пилотажа и было не очень высоко над землей. На видео, которое успели снять местные жители, видно, что самолет внезапно срывается в штопор и падает.
После падения самолета вспыхнул пожар. К счастью, люди, которые были в доме, успели выбежать и не пострадали.
Смотрите видео, которое сняли очевидцы:
Главное о катастрофе на Прикарпатье:
- Трагедия произошла около обеда 28 июля вблизи села Шепаровцы Коломыйского района.
- Спортивный самолет WT-10 Advantic упал на жилой дом.
- Это вызвало возгорание. С огнем боролись 9 спасателей и 3 единицы техники.
- Погиб пилот с 40-летним опытом Игорь Табанюк – совладелец аэродрома малой авиации в Коломые.