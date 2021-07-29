Усі загиблі пасажири прибули на відпочинок зі США. Причини катастрофи, що забрала чотири життя, встановлюють.
За штурвалом був професійний пілот
За штурвалом літака був пілот-професіонал Ігор Табанюк. За словами очевидців, до падіння повітряне судно виконувалр фігуру вищого пілотажу і було не дуже високо над землею. На відео, яке встигли зняти місцеві мешканці, видно, що літак раптово зривається у штопор і падає.
Після падіння літака спалахнула пожежа. На щастя, люди, які були у будинку, встигли вибігти та не постраждали.
Дивіться відео, яке зняли очевидці:
Головне про катастрофу на Прикарпатті:
- Трагедія сталась близько обіду 28 липня поблизу села Шепарівці Коломийського району.
- Спортивний літак WT-10 Advantic упав на житловий будинок.
- Це спричинило займання. З вогнем боролись 9 рятувальників та 3 одиниці техніки.
- Загинув пілот з 40-річним досвідом Ігор Табанюк – співвласник аеродрому малої авіації у Коломиї.