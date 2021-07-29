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​До теми Дивом встигли вискочити: у будинку, в який врізався літак на Прикарпатті, були жінка і діти

За штурвалом був професійний пілот

За штурвалом літака був пілот-професіонал Ігор Табанюк. За словами очевидців, до падіння повітряне судно виконувалр фігуру вищого пілотажу і було не дуже високо над землею. На відео, яке встигли зняти місцеві мешканці, видно, що літак раптово зривається у штопор і падає.

Після падіння літака спалахнула пожежа. На щастя, люди, які були у будинку, встигли вибігти та не постраждали.

Дивіться відео, яке зняли очевидці:

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