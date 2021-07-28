У момент, коли літак почав падати, у будинку було троє людей. Вони дивом врятувалися, вискочивши надвір.
До речі У мережі з'явились випадково зняті кадри падіння літака на Прикарпатті: відео
Літак зачепив сусідній будинок
Почувши гуркіт, жінка і її двоє дітей дивом встигли вискочити надвір. Господар дому каже: літак спершу зачепив дах сусідньої хати, а потім врізавшись у їхній будинок і вибухнув.
Почули удар, вибух і вибігли. Спочатку був удар об дах сусідній, а потім вже вибух,
– розповідає чоловік.
Очевидці розповідають, що перед катастрофою літак виконував у повітрі фігури вищого пілотажу, і начебто низько над землею.
Те саме кажуть і люди, які раптово змогли зняти трагічне падіння літака. Вони зазначають, що борт тричі здійснював "бриючий політ", а на четвертий раз впав.
У Шепарівцях впав спортивний літак: відео падіння
Головне про падіння літака на Прикарпатті
- Авіатроща сталася 28 липня поблизу села Шепарівці на Івано-Франківщині.
- Легкомоторний спортивний літак WT-10 Advantic впав на житловий будинок та загорівся.
- В авіакатастрофі, крім пілота, загинули три туристи-хасиди.
- У мережі з'явилася інформація, що вони приїхали на відпочинок, і мали громадянство США.
- Кермував літаком професійний пілот Ігор Табанюк. Він був одним з власників аеродрому малої авіації у Коломиї і мав понад 40 років стажу.