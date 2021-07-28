Як повідомляють івано-франківські ЗМІ, Ігор Табанюк був професійним льотчиком та інструктором. Також загиблий був одним з власників аеродрому малої авіації у Коломиї.
Все на тему На Прикарпатті на будинок впав легкомоторний літак: 4 загиблих
Загинули троє іноземців-пасажирів
На борту, окрім Табанюка, перебували троє іноземців. Усі вони загинули. Трагедія сталась з літаком Advantic WT10. А він розрахований саме на пілота трьох пасажирів.
Що відомо про Ігоря Табанюка:
- Син військового пілота, закінчив Чернігівське вище військове авіаційне училище.
- За розподілом потрапив на Західну Україну.
- Згодом працював в Азербайджані та Угорщині.
- До Коломиї повернувся у 1992 році.
- Очолював громадську організацію "Прикарпатська дитячо-юнацька спортивна асоціація малої авіації".
- Свій перший політ пілот здійснив ще 40 років тому.
- У 2013 році за штурвалом літака загинув син Ігоря Табанюка.
Професійний пілот Ігор Табанюк / Фото "Репортера"
Раніше У Миколаївській області впав вертоліт: є загиблі
Коротко про трагедію з легкомоторним літаком на Прикарпатті
Трагедія сталась близько 13:40 28 липня біля села Шепарівці Коломийського району. Спортивний літак упав прямо на житловий будинок, спалахнула пожежа. Її гасили 9 рятувальників та 3 одиниці техніки.