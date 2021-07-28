Как сообщают иванофранковские СМИ, Игорь Табанюк был профессиональным летчиком и инструктором. Также погибший был одним из владельцев аэродрома малой авиации в Коломые.
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Погибли трое иностранцев-пассажиров
На борту, кроме Табанюка, находились трое иностранцев. Все они погибли. Трагедия произошла с самолетом Advantic WT10. А он рассчитан именно на пилота и трех пассажиров.
Что известно об Игоре Табанюка:
- Сын военного пилота, закончил Черниговское высшее военное авиационное училище.
- По распределению попал на Западную Украину.
- Впоследствии работал в Азербайджане и Венгрии.
- В Коломыю вернулся в 1992 году.
- Возглавлял общественную организацию "Прикарпатская детско-юношеская спортивная ассоциация малой авиации".
- Свой первый полет пилот совершил еще 40 лет назад.
- В 2013 году за штурвалом самолета погиб сын Игоря Табанюка.
Профессиональный пилот Игорь Табанюк / Фото "Репортера"
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Коротко о трагедии с легкомоторным самолетом на Прикарпатье
Трагедия произошла около 13:40 28 июля возле села Шепаровцы Коломыйского района. Спортивный самолет упал прямо на жилой дом, вспыхнул пожар. Его тушили 9 спасателей и 3 единицы техники.