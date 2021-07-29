Комаров зізнався, що йому "важко писати і говорити", бо "Ігор був другом, він – один з найкращих пілотів України".

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Телеведучий наголосив: усе своє життя, час, сили та енергію Табанюк віддав авіації та розвитку. За свої гроші він відродив з руїн аеродром у Коломиї, відкрив літню школу та проводив свята для всіх охочих.

Ми бачилися на фестивалі, який Ігор традиційно проводив після Івана Купала. Знімали, як Ігор реалізував мрію героїв нашої програми,

– розповів Комаров.

За словами телеведучого, тоді "на аеродромі були сотні щасливих людей, захоплених дитячих очей".

"Це було справжнє свято, Ігорю були вдячні абсолютно всі. Прилетіли літаки практично з усіх міст України, і навіть з Європи", – пригадав Комаров.

Телеведучий зауважив, що "13 липня Ігорю виповнилося 60 років, він був налаштованим оптимістично, усі плани пов'язував з аеродромом".

За словами Комарова, Табанюк "мріяв перетворити Коломию у центр туризму, зробити її одними з воріт в українські Карпати для всього світу".

Катастрофа на Прикарпатті забрала життя Табанюка та ще 3 людей.

"Мій телефон розривається, спілкувався з дуже багатьма пілотами. Вони єдині в думці: якщо Табанюк не зміг впоратися з цією ситуацією – вона була непоправною. Він 40 років за штурвалом", – наголосив Комаров.

Він також розповів, що останній рік був складним для Табанюка. Усе тому, що "аеродром, справу його життя, намагалися відібрати".

Звернення Комарова до влади

Телеведучий звернувся до керівництва міста і країни: "будь ласка, прослідкуйте, щоб після смерті Табанюка не загинула справа його життя – аеродром, Ігор зробив дуже багато, відродив об'єкт з нуля".

"Аеродром має жити далі. Звертаюся до мера Коломиї – ви прекрасно знаєте, як Ігор намагався врятувати аеродром. Цей аеродром мають назвати іменем Ігоря Табанюка", – наголосив Комаров.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним і друзям загиблих внаслідок авіакатастрофи.

Які версії катастрофи розглядає телеведучий

Комаров зауважив, що, бувши при свідомості, Табанюк не міг втратити швидкість. Так вважають і багато пілотів. Саме тому розглядають 3 версії трагедії:

відмова управління, техніки;

втрата свідомості;

хтось з пасажирів втрутився в управління.

Авіації Табанюк присвятив життя / Фото з фейсбук-сторінки Дмитра Комарова

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