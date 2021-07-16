Місцеві жителі описали вибух як сильний. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив військовий ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц".

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Де міг статися вибух

Мешканці окупованого Донецька припускають, що загорілося підземне паливосховище. Мовляв, про це свідчить розташування, на відео. Водночас ЗМІ окупантів пишуть, що інцидент трапився на газопроводі поблизу залізничної станції "Мушкетово" приблизно о 14:30. Його причин все ще з'ясовують.

На місце вибуху одразу виїхала група вогнеборців, адже там спалахнула велика пожежа. Чи постраждав хтось внаслідок інциденту – поки що також невідомо.

В окупованому Донецьку прогримів вибух: дивіться відео

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