Таку заяву колаборант зробив під час пресконференції за підсумками форуму "Росія-Донбас: єдність пріоритетів".
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Пушилін йде у партію Путіна
Ватажка бойовиків запитали, чи буде він вступати у ряди путінської партії "Єдина Росія". На що той відповів: "звичайно, буду".
Завжди потрібно діяти виходячи з тих внутрішніх пріоритетів, які є у людини, то, що вона вважає правильним. Вважаю, що це абсолютно правильний крок з моєї сторони,
– заявив Пушилін.
Представник терористів розповів, що раніше в межах форуму в окупованому Донецьку відкрили майданчик для запису у партію "Єдина Росія".
Форум "Росія-Донбас: єдність пріоритетів": що відомо
Цей форум проходить в окупованому Донецьку за підтримки партії глави Кремля Володимира Путіна.
Серед учасників – перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Держдуми Віктор Водолацький, депутат Держдуми, координатор інтеграційного комітету "Росія-Донбас" Андрій Козенко.
Агітація щодо участі у виборах у Росії: що відомо
- Депутати пропутінської партії "Єдина Росія" 14 липня приїхали в окупований Луганськ. Там вони агітували місцевих жителів голосувати на виборах до Держдуми Росії у вересні 2021 року.
- 15 липня агітація пройшла і в окупованому Донецьку.