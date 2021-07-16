Таку заяву колаборант зробив під час пресконференції за підсумками форуму "Росія-Донбас: єдність пріоритетів".

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Пушилін йде у партію Путіна

Ватажка бойовиків запитали, чи буде він вступати у ряди путінської партії "Єдина Росія". На що той відповів: "звичайно, буду".

Завжди потрібно діяти виходячи з тих внутрішніх пріоритетів, які є у людини, то, що вона вважає правильним. Вважаю, що це абсолютно правильний крок з моєї сторони,

– заявив Пушилін.

Представник терористів розповів, що раніше в межах форуму в окупованому Донецьку відкрили майданчик для запису у партію "Єдина Росія".

Форум "Росія-Донбас: єдність пріоритетів": що відомо

Цей форум проходить в окупованому Донецьку за підтримки партії глави Кремля Володимира Путіна.

Серед учасників – перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Держдуми Віктор Водолацький, депутат Держдуми, координатор інтеграційного комітету "Росія-Донбас" Андрій Козенко.

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