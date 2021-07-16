Такое заявление коллаборационист сделал во время пресс-конференции по итогам форума "Россия – Донбасс: единство приоритетов".

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Пушилин идет в партию Путина

Главаря боевиков спросили, будет ли он вступать в ряды путинской партии "Единая Россия". На что тот ответил: "Конечно, буду".

Всегда нужно действовать исходя из тех внутренних приоритетов, которые есть у человека, того, что он считает правильным. Считаю, что это абсолютно правильный шаг с моей стороны,

– заявил Пушилин.

Представитель террористов рассказал, что ранее в рамках форума в оккупированном Донецке открыли площадку для записи в партию "Единая Россия".

Форум "Россия – Донбасс: единство приоритетов": что известно

Этот форум проходит в оккупированном Донецке при поддержке партии главы Кремля Владимира Путина.

Среди участников – первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Виктор Водолацкий, депутат Госдумы, координатор Интеграционного комитета "Россия – Донбасс" Андрей Козенко.

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